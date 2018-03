© Copyright : DR

Kiosque 360. Un réseau de trafic de voitures a été démantelé à Mohammedia par la brigade de la police judiciaire. Ce réseau sévirait sur l'ensemble du territoire marocain et serait dirigé par un musicien populaire.

La brigade de la police judiciaire de Mohammedia a démantelé un réseau de trafic de voitures dirigé par un chanteur populaire.

Six personnes ont été interpellées et ont servi d'appât pour pêcher les autres membres de la bande à Boufekrane, Meknès, Fès et Midelt. C'est ce que rapporte le quotidien arabophone Assabah dans son édition du week-end des 3 et 4 mars.

Tout a commencé lorsqu'une personne a porté plainte à Mohammedia auprés de la police locale. La plainte concernait le vol d'une voiture qui avait été mise en vente. Cette situation a permis d'avancer dans l'enquête scientifique et technique. Plusieurs numéros de téléphone de membres de l'équipe ont été collectés et de fil en aiguille, les enquêteurs ont découvert que le chef de bande n'était autre qu'un célèbre chanteur de raï et de musique populaire âgé de 33 ans, chassé de l'armée et impliqué dans plusieurs affaires louches. L'homme en question avait fait du trafic de voitures volées son activité parallèle et l'un de ses principaux gagne-pain.

Au moment de son arrestation, il se trouvait dans un studio à Mohammedia. Au fil de l'enquête, il s'est avéré que les membres du réseau ont dirigé plus de 15 opérations de vol de voitures en falsifiant les papiers.