© Copyright : DR

Kiosque360. La construction de la ligne trois du tramway à Sbata ne fait pas que des heureux. L’abattage des arbres du boulevard Driss Harti suscite une forte émotion tandis que beaucoup se réjouissent de ce début de solution apporté à la crise du transport urbain.

L’abattage des arbres sur le boulevard Driss Harti en prévision de la construction de la troisième ligne du tramway suscite beaucoup d’émotion, voire la colère des habitants. Cette opération est d’autant plus mal ressentie qu’elle concerne l’une des plus vieilles artères de Casablanca appelée communément le «Boulevard des arbres». Outre le déracinement des arbres, les avis des habitants sont partagés, entre ceux qui s’opposent au passage du tramway par cette artère et ceux qui l’approuvent. Les opposants considèrent que le traçage de ce circuit est inapproprié, ce boulevard étant très fréquenté, surtout aux heures de pointe.

D’autres craignent que les travaux de construction ne provoquent l’effondrement des vieilles maisons situées aux alentours du boulevard Driss Harti. Une source bien avisée considère que «le passage de tramway par ce boulevard n’est pas pertinent car il va porter préjudice à beaucoup de gens, notamment les commerçants. Les autorités et les responsables de la société Casa-Tram auraient dû construire ce projet sur une autre artère de l’arrondissement de Sbata». En revanche, les partisans du tramway estiment que ce moyen de transport va réhabiliter le boulevard Driss Harti, comme ce fut le cas pour d’autres artères de la ville.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du mardi 29 octobre, que la ligne trois du tramway sera utile à la population très dense du quartier Sbata. D’ailleurs, tout le monde s’accorde à dire que les habitants ont beaucoup de difficultés à se déplacer. Les bus de Casablanca sont devenus des tombeaux roulants et des pollueurs de premier plan. Quant aux chauffeurs de taxis, ils refusent de transporter les gens vers le centre-ville. Du coup, les passagers sont obligés de prendre deux taxis pour se rendre d’abord à Garage Allal puis au centre-ville.