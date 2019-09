© Copyright : DR

La police espagnole a annoncé, hier, mercredi 25 septembre, le démantèlement à Estepona (dans le sud de l'Espagne) d’un réseau s’activant dans le trafic de drogue et la saisie de 689 kg de cocaïne.

Cette opération a permis l’arrestation de quatre personnes membres présumés de ce réseau spécialisé dans l’introduction de la drogue en Espagne pour le distribuer dans les pays européens, plus particulièrement aux Pays-Bas, faisant usage des liaisons maritimes entre le Maroc et l’Espagne, indique la police espagnole dans un communiqué.

Lors de cette opération, il a également été procédé à la saisie de quatre véhicules et d'une somme de 40.000 euros.

L'enquête sur cette affaire a débuté en mai dernier, lorsqu'un agent hors service a détecté la présence d'une organisation internationale s’activant dans le trafic de cocaïne, basée à Estepona, dans la province de Malaga, précise la même source.

Par la suite, les agents ont identifié les membres de cette organisation et repéré un appartement qui, vraisemblablement, pourrait servir de «pépinière» pour le stockage de la drogue jusqu’à sa distribution à l’échelle internationale.

Les services de police ont ainsi localisé et arrêté les quatre membres de cette organisation, deux Marocains, un Espagnol et un Néerlandais, accusés de crimes présumés de trafic de drogue et d'appartenance à une organisation criminelle.