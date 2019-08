L’école des fans, célèbre émission diffusée pendant de longues années sur les chaînes de télévisions françaises, va ressusciter sur…2M ! La deuxième chaîne nationale s’apprête, en effet, à lancer de nouveaux programmes à l’occasion de la nouvelle saison, dont le plus important est version marocaine de l’école des fans.



Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du mercredi 28 août, annonce également que c’est l’humoriste Eko qui a été choisi pour animer la nouvelle émission sur laquelle 2M compte beaucoup pour faire souffler un vent de renouveau sur sa grille de programmation.



Ainsi, explique Assabah, Eko recevra, à l’occasion de chaque épisode, plusieurs enfants dans une ambiance décontractée et amusante marquée par des activités culturelles et musicales. D’ailleurs, il est prévu qu’à chaque épisode une star de la chanson se joigne à l’animateur sur le plateau pour partager un moment particulier avec les enfants, qui pourront chanter avec elle en duo ou en groupe.

La même source ajoute que la société de production qui réalise l’émission a acheté auprès de ses homologues français les droits de la célèbre émission diffusée sur les télés françaises entre 1977 et 2014. La diffusion du premier épisode serait, pour sa part, prévue courant septembre prochain.



D’après le journal, le choix d’Eko comme animateur de la nouvelle émission n’est pas fortuit. Il aura, en effet, pour mission de marocaniser le concept de cette émission pour que les Marocains s’y retrouvent. Or, il s’avère que le jeune humoriste est particulièrement doué pour cela. En tout cas, il ne reste que quelques semaines pour que les téléspectateurs de la deuxième chaîne s’en assurent par eux-mêmes.