© Copyright : DR

Kiosque360. Le président du parquet vient d'appeler les représentants du ministère public à accélérer le traitement des affaires impliquant des détentions provisoires, une manière de lutter contre la surpopulation carcérale.

Dans une nouvelle tentative de soulager les prisons marocaines de la surpopulation dont elles souffrent et dans la perspective d’une meilleure gestion des cas de détention provisoire, le président du ministère public vient de donner de nouvelles consignes aux procureurs généraux et aux représentants du parquet pour accélérer le traitement des dossiers impliquant des personnes en détention provisoire.

Al Massae, qui rapporte l’information dans son édition du mercredi 18 septembre, indique qu’une circulaire a été diffusée dans ce sens par Mohamed Abdenabaoui. La principale motivation avancée pour cet appel est que ce genre de dossier est traité de manière exceptionnelle, dans le sens où les personnes impliquées sont détenues de manière préventive, ce qui incite à régler leurs cas de manière urgente.



Plus globalement, ajoute le quotidien arabophone, la missive du président du ministère public traite de cinq axes. En plus des dossiers de détention préventive, elle appelle à l’accélération de l’application des consignes de la justice pour que les affaires en attente de complément de dossier soient jugées plus rapidement. De même, elle appelle à la soumission en urgence des dossiers jugés en première instance ou en appel à la juridiction plus élevée, ainsi qu’un suivi rigoureux des affaires en cassation. Sur ce dernier point, la présidence du ministère public réclame des reporting réguliers sur ces affaires.

Les représentants du parquet ont, par ailleurs, été appelés à assurer une meilleure coordination avec les présidents des tribunaux, afin d’améliorer le délai de traitement des affaires soumises à la justice.



Pour rappel, souligne Al Massae, un récent rapport de la présidence du parquet s’est particulièrement intéressé à la problématique de la détention provisoire ou préventive, dans le sens où il a été expliqué que la gestion de cette question nécessite des prérequis, comme la mise en place d’alternatives ou l’augmentation du nombre de juges dans les tribunaux.