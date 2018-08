© Copyright : DR

Le service militaire obligatoire n’a pas encore été adopté qu’il fait déjà fureur. Dernière trouvaille en date: l’obligation pour les femmes de présenter un certificat...de virginité. A prendre avec des pincettes.

Adopté en Conseil de gouvernement et des ministres et devant être soumis au Parlement pour son adoption finale, le service militaire obligatoire suscite la polémique. Au sujet de son bien-fondé, les avis sont partagés. Et, pour dire vrai, à la lecture des arguments des uns et des autres, il est difficile de départager les deux camps.

Cependant, une information, si elle s’avère vraie, risque de jeter de l’huile sur le feu et de faire sortir de leurs gonds bien des «féministes».

En effet, rapporte le site internet de la chaîne de télévision espagnole lasexta.com , «le Maroc soumettra à un test de virginité les femmes avant d'entrer dans le service militaire obligatoire». Et le site, citant Cadena Ser, de rappeler que cette «procédure» est appliquée dans d’autres armées de pays musulmans.

«Si la femme n'est pas vierge, sa famille sera informée afin qu'elle ne puisse pas dire qu'elle a été violée par l'armée», prétend savoir le site. Voilà qui ne manquera pas non plus de susciter une levée de boucliers. D’autant plus que, arguent certains commentateurs avisés, au-delà du fait que l’armée voudrait se laver les mains de tout soupçon de viol, elle aurait aussi «l’outrecuidance» de s’immiscer dans la vie privée des gens, voire de jouer le rôle de délateur.

D’autres ne manqueraient pas de dénoncer la «discrimination» entre les deux sexes, s’interrogeant- du reste légitimement- «pourquoi les femmes et pas les hommes». En attendant, l'affaire est à prendre avec des pincettes, aucune disposition dans le projet de loi sur le service militaire, dont le360 détient copie, n'imposant une telle mesure.