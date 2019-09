© Copyright : DR

Les services de la police judiciaire de Meknès, en collaboration avec leurs homologues de Fès, ont démantelé un réseau criminel de 11 membres. Ces derniers seraient coupables de séquestration, vol et sextorsion. Les détails.

Dans un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), relayé ce dimanche 22 septembre par la MAP, la police nationale affirme que ces arrestations ont eu lieu à Fès et à Meknès.

Parmi les individus appréhendés, certains faisaient l’objet de mandats d’amener au niveau national pour des affaires d’escroquerie et de violences. Selon la même source, le modus operandi de ce réseau est identique à celui d’autres bandes criminelles: l’une des femmes arrêtées servait comme appât aux victimes désireuses de passer du «bon temps».

Une fois dans un appartement réservé à cette fin, les autres membres du réseau rappliquaient pour terminer la besogne: la victime est séquestrée, filmée dans des positions compromettantes, puis soumise, plus tard, au chantage. Les investigations menées par les enquêteurs ont permis la saisie d’enregistrements relatifs à des méfaits antérieurs et selon la même méthode dans plusieurs villes: Fès, Meknès et Casablanca.

Une enquête judiciaire, poursuit la même source, a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, et suit son cours sur cette affaire, afin de définir les responsabilités et le degré d’implication de chacun des 11 prévenus.