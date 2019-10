© Copyright : DR

Kiosque360. Les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer arrivent en tête de la liste, selon un rapport de l’Association marocaine des sciences de la santé.

C’est un rapport de l’Association marocaine des sciences de la santé qui l’avance: les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer sont les maladies chroniques les plus mortelles pour les Marocains. Le rapport précise que 33,6% des Marocains de plus de 20 ans souffrent de problèmes de tension, rapporte Al Massae dans sa livraison du vendredi 25 octobre. Pas moins de 6,6% des Marocains sont atteints du diabète et 13,2% souffrent d’obésité. Constat alarmant: ils sont 50.000 Marocains à être atteints du cancer chaque année.



Les maladies cardio-vasculaires entraînent le plus fort taux de décès au Maroc: 38%. 18% des morts enregistrées au Maroc sont dues au cancer. Les maladies respiratoires engendrent, elles, un taux de 6%. Idem pour le diabète. Autre chiffre: 14% des décès sont dus à la mauvaise alimentation ou à des maladies transmissibles.



Sur le même registre, Al Massae cite une autre étude d’un magazine scientifique international selon laquelle, et parmi les 10 principales causes de décès au Maroc, les plus dangereuses sont le cancer du poumon et le diabète. Suivent les maladies cardio-vasculaires et les accidents de la route ainsi que les accouchements prématurés et les attaques cérébrales.