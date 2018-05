© Copyright : DR

Kiosque360. L’hôpital provincial de Salé, récemment inauguré par le souverain, se trouve au centre d’une polémique entre les élus de la ville et le ministère de la Santé. Les premiers accusent le département de Doukkali d’avoir fermé l’établissement juste après son inauguration. Les détails.

Un nouveau projet inauguré par le roi se trouve au centre d’une grande polémique. Il s’agit de l’hôpital provincial de Salé, fermé aussitôt après son inauguration par le souverain, il y a à peine plus d’une dizaine de jours.

Tel est du moins le reproche fait au ministère de la Santé par Abdellatif Soudou, adjoint au maire de Salé, rapporte Assabah dans sa livraison de ce lundi 28 mai. L’élu, ajoute le quotidien, accuse la délégation provinciale de la Santé d’avoir fermé l’établissement pour, notamment, préparer le transfert de certains services du CHU Avicenne vers ce nouvel établissement et se pencher sur l'éventualité d'un partenariat avec un établissement privé.

La délégation de la Santé, qui préfère s’exprimer sur sa page Facebook, a répondu aux accusations de l’adjoint au maire en affirmant qu’il ne s’agissait nullement d’une fermeture, mais que le nouvel hôpital démarrerait son activité de manière progressive.

L’élu, qui n’a eu cure de ces explications, s'est rendu sur les lieux et a publié, sur sa page, des photos prouvant qu’il n'y avait aucune activité dans l'hôpital en question.

Quant aux patients, ils continuent d'être dirigés vers l’ancien hôpital Moulay Abdellah, dont les infrastructures souffrent d'une grande vétusté.

La direction régionale de la Santé a alors réagi pour expliquer que l’ancien hôpital fonctionnait toujours pour améliorer l’offre de santé dans la deuxième ville la plus peuplée du pays et pour porter la capacité litière de Salé à 410 lits, soit un lit pour 3.000 personnes. Cette couverture ne représente d'ailleurs que la moitié de la moyenne nationale, indique Assabah.

Pour ce qui est du retard pris dans l’activité du nouvel hôpital provincial, le ministère de la Santé affirme qu’il fonctionnera de manière progressive pour permettre aux cadres qui y sont affectés de bien maîtriser les technologies sophistiquées dont il a été doté et leur permettre, ainsi, de travailler dans des conditions optimales.

Concernant le CHU d’Avicenne, le nouvel hôpital lui servira de lieu, un de plus, de stages pour les médecins résidents et internes qui viendront y parfaire leur formation. Dans cette optique, une convention sera signée entre le CHU de Rabat et le nouvel hôpital provincial de Salé.