Kiosque360. Les services de la gendarmerie royale de Bouknadel ont déféré devant le procureur du Roi près la Cour d’appel de Rabat un cinquantenaire qui a violé sa nièce de 13 ans et lui a fait un enfant.

La semaine dernière, un scandale a secoué la commune de Bouknadel, à Salé. Une enfant de 13 ans, violée par son oncle paternel, a donné naissance à une fille, nous apprend ainsi le quotidien arabophone Assabah dans sa livraison de ce mercredi 23 octobre. Le nourrisson a été retrouvé près de Douar El Hancha par un riverain, qui a aussitôt alerté les éléments de la gendarmerie royale de Bouknadel.

Ces derniers ont emmené le nouveau-né à la maternité Souissi, relevant du CHU Ibn Sina de Rabat, et ouvert une enquête pour élucider les circonstances de cette affaire. Mais ils n'avaient aucune idée du crime abominable qu'ils allaient découvrir.

Les gendarmes ont, en effet, rapidement retrouvé la mère du bébé, une jeune fille de 13 ans. Et les investigations vont vite démontrer que le père n’était autre que son oncle paternel, un cinquantenaire qui l’a déflorée et mise enceinte.

Mise en confiance par les éléments de la gendarmerie, la jeune fille a confié que sa mère avait refusé de la faire avorter, craignant des poursuites judiciaires. Pour cacher sa grossesse, elle l’a contrainte à abandonner l’école et l’a enfermée à la maison, ajoute le média casablancais. Et, après l'accouchement, la mère a emporté le bébé et l’a jeté près du Douar El Hancha.

Interrogé par les gendarmes, l’oncle de la victime a nié avoir eu des rapports sexuels avec sa nièce, ce qui a poussé le juge d’instruction à ordonner à la police judiciaire de prélever l’ADN de l’accusé et du nourrisson et de pratiquer un test génétique.

Toujours selon le journal, les éléments de la gendarmerie de Bouknadel ont déféré l’oncle et la mère de la jeune fille devant le procureur du Roi près la Cour d’appel de Rabat. Le premier est poursuivi pour détournement de mineure et viol ayant causé une grossesse et un accouchement. La seconde, quant à elle, est poursuivie pour non-dénonciation d’acte criminel.