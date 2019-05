© Copyright : DR

L'affaire des 40 chats brûlés vifs à Safi a secoué l'opinion publique. L'association "Comme chiens et chats" porte plainte contre l'auteur de ce crime abject et le procès devrait bientôt débuter. Les détails.

C'est une première au Maroc. Un individu sera poursuivi pour avoir tué quarante chats à Safi. "L'affaire fait jurisprudence. C'est la première fois qu'un procès pour maltraitance et agression d'animal se tiendra au Maroc", confirme Hind Moustaghfir, présidente de l'asssociation "Comme chiens et chats".

Cette militante associative est toujours sous le choc. Un homme, âgé de 22 ans, a brûlé vifs quarantaine de chats, par esprit de vengeance, le 14 mai dernier.

"Il a commis un véritable crime", s'indigne Hind Moustaghir.

Cela va faire dix ans que cette activiste de la cause animale, aidée de bénévoles, membres de son association, s'occupaient de ces chats dans cette place où a eu lieu le crime, à Safi.

"On avait installé des niches, autorisés par la ville, on les nourissait chaque jour et ce qu'on a vu ce jour-là est atroce", raconte la présidente de "Comme chiens et Chats".

Cette dernière raconte que l'homme en question se rendait dans ce même endroit pour dresser ses deux chiens. "Il leur apprenait à attaquer les chats.. Résultat de ce dressage: des chats ont été mordus et lorsqu'une bénévole, Zineb Taqane s'en est plainte, il l'a agressée, et a cassé la vitre de sa voiture", témoigne Hind Moustaghfir.

Ce n'est pas tout. Durant la nuit du mardi 14 mai, cet homme, dont le père avait refusé de garder les chiens à son domicile, n'a pas hésité à brûler vifs les chats, une quarantaine de félins en tout, en utilisant un produit inflammable.

Il y a pire encore: pas plus tard que ce mercredi 22 mai, l'auteur de cet abominable crime n'a pas hésité, en plus, a intimider la bénévole qui s'occupait de ces félins, en accrochant une tête de chien qu'il avait égorgé ... Sur un arbre, devant son domicile.

Pour que ce crime ne reste pas impuni, l'association "Comme chiens et chats" a décidé de porter plainte contre cet individu.

La requête, déposée par l'avocat Youssef Rharib, a été jugée recevable par le parquet prés du tribunal de première instance de Safi.

Une enquête est à présent ouverte, et le procés pourra débuter dès que l'auteur de ce crime sera arrêté par la police judiciaire.

"Aprés une plaidoirie qui a duré une heure, la requête a été reçue et c'est une première dans l'histoire de la justice marocaine", se félicite Hind Moustaghfir.

Selon les articles 601 et 602 du code pénal, les auteurs de maltraitance à l'égard d'animaux sont punis d'un emprisonnement de 6 mois et de 5000 dirhams d'amende. Jusqu'ici, cette loi contre la maltraitance animale n'a encore jamais été appliquée et était ainsi tombé en désuétude.

L'association "Comme chiens et chats" milite ardemment pour son application, et demande l'aggravation des peines d'emprisonnement prévues.