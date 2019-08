© Copyright : DR

Soufiane Bakkali vainqueur dans la douleur, le tweet d’Ivanka Trump sur l’égalité dans l’héritage au Maroc, Tariq Ramadan replonge, "Breaking Bad" bientôt sur grand écran. Round up.

Troublés par le tweet d’Ivanka Trump sur “l’égalité dans l’héritage au Maroc”, le très brillant Mustapha Swinga explique ce dont il s’agissait vraiment.

Pour avoir gagné et fini une course du 3000 mètres steeple le pied en sang, Soufiane Bakkali devient un héros des réseaux sociaux.

Not even a bleeding foot could stop Soufiane El Bakkali from winning.



The Moroccan claims his third 3000m steeplechase Diamond League victory of the season in 8:06.64.



@Diamond_League

: https://t.co/PerlfWkMhV pic.twitter.com/7MMm7zKsQd — IAAF (@iaaforg) August 24, 2019

Tariq Ramadan replonge: le prédicateur suisse accusé encore une fois par une femme qu’il aurait tenté d’intimider.

Il en a fallu du temps mais une autre courageuse victime de #TariqRamadan a décidé de parler et de déposer plainte pr viol en réunion.Avec 1 plainte en Suisse, 1aux USA,une 4ème plainte en France,des dizaines de témoignages tôt ou tard la vérité éclatera !https://t.co/TvYaxZKSCN — Henda Ayari (@Henda_Ayari) August 25, 2019

Nouvelle plainte en France à l'encontre de Tariq #Ramadan, pour « viol en réunion ».

La plaignante dénonce aussi des tentatives d'intimidations: https://t.co/PZDkwAm0nb pic.twitter.com/Seu3VXGk0c — Marine Turchi (@marineturchi) August 25, 2019

Dans le cadre de l’enquête contre lui et pour prouver sa bonne foi, #Tariq #Ramadan recherche activement des femmes qu'il n'aurait pas violées... pic.twitter.com/kxxaHOnLMW — ƐѕƬƐƁαƝ (@MichouSardel) August 25, 2019

L’ancien avocat de Tariq Ramadan Yassine Bouzrou @BOUZROU1 quand il a appris pour la 4e plainte ce matin pic.twitter.com/77IHfVWOUB — طالب العلم (@6alib_Al3ilm) August 25, 2019

L'islamologue suisse Tariq Ramadan, déjà mis en examen pour deux viols, est visé par une nouvelle plainte en France, pour un viol en réunion qui se serait produit en 2014, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant des informations du JDD et d'Europe 1 #AFP pic.twitter.com/tmMjd4WAGj — Agence France-Presse (@afpfr) August 25, 2019

Les internautes très enthousiastes après la diffusion de la bande-annonce d’un film basé sur la cultissime série Breaking Bad.

Le trailer de « El Camino », le film #BreakingBad, attendu sur @NetflixFR le 11 octobre. pic.twitter.com/KKB8WEXF4i — Pierre Langlais (@MrSeries) August 25, 2019

11 octobre le film #BreakingBad !!!!! J'ai tellement hâte @NetflixFR pic.twitter.com/CDBvjdJUY8 — Pauline. (@pinkmaned) August 25, 2019

Am I the only one who thinks Walter White is alive and will come back in the movie?#BreakingBad pic.twitter.com/t7Go50u4mr — Nugatory21 (@nugatory21) August 25, 2019

Premier teaser pour #ElCaminoABreakingBadMovie, la suite de la série culte #BreakingBad. Jesse Pinkman est donc recherché par la police... Son sort sera connu en octobre prochain. @NetflixFR pic.twitter.com/eIuVn9vJp2 — Mehdi Omaïs (@MehdiOmais) August 25, 2019

Les fans de #BreakingBad vont être plus que ravis, la date de sortie de El Camino vient d’être annoncée et un trailer d’une minute dévoilé. L’attente prendra fin le 11 octobre plus tôt que prévu, car le film avait été annoncé pour 2020. pic.twitter.com/mmKGciW56E — NEWS TV RÉAL (@NewsTVreal) August 25, 2019

Bon...



On sera donc obliger de binger enfin #BreakingBad parce que oui, je suis la seule et unique personne qui n'a pas encore vu la série.

Ça va donc être un binge d'enfer.



Et pour #ElCamino, je pense que la hype va monter petit à petit pour moi ! #BreakingBadMovie pic.twitter.com/DK40kOxCFA — SérialCiné (@SerialCine) August 25, 2019

"I've seen that little Cage they kept him in"#BreakingBad pic.twitter.com/p0spQXz5om — Hello ALI (@dorru12) August 25, 2019