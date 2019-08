#mouroir_tit_mellil

Tout le monde se renvoie la balle.

Pourtant,il y a 1 ministère avec SOLIDARITÉ écrit bien en évidence parmi les missions sensées être les siennes.

Madame Hakkaoui, on meurt à #TitMellil et vous ne faîtes rien.

Que peut il y avoir de plus important que cela? pic.twitter.com/CNB0r8bUIe