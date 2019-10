Excellent choix !

Nous avons échappé en tous les cas à l’insupportable #GretaThumberg...

Le prix #Nobel de la paix doit toujours être attribué aux authentiques praticiens de la paix et non aux prophètes de malheur.#AbiyAhmedhttps://t.co/8qZX7UAWKa via ⁦@franceinfo⁩