Les chefs des six partis formant la majorité ont signé la charte commune lundi 19 février.

© Copyright : MAP

Kiosque360. La signature de la charte gouvernementale, YouNess dévoile son single "I love you", un Youtubeur marocain en colère, quand deux pelleteuses jouent au Tic-tac-toe... Découvrez le meilleur et le pire des réseaux sociaux.

La signature de la charte gouvernementale n’a pas vraiment convaincu les internautes qui estiment que la majorité reste et restera fragile.

Live de rabat, allocution du CDG lors de la cérémonie de signature de la charte de la majorité gouvernementale...6 partis avec chacun ses spécificités ...et une charte commune ou les libertés individuelles ne seront jamais négociables! pic.twitter.com/VGLuRZupaW — Moncef Belkhayat (@moncefbelkhayat) 19 février 2018

Ce n'est pas une "charte" qui cimente et guide une coalition gouvernementale

mais une vision, un programme et un projet communs! — Citoyen Hmida (@citoyen_hmida) 19 février 2018

BANCAL ! Avons nous besoin de signer une nouvelle CHARTE DE LA MAJORITÉ dans un pays régit par une charte nationale appelé CONSTITUTION ? Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de repenser la vie politique au Maroc en dehors du clivage des clans ?#chartedelamajorite — Rajaa Kantaoui (@RajaaKantaoui) 20 février 2018

توقيع ميثاق الأغلبية بعد سنة تقريبا من تشكيل الحكومة أكبر دليل على الانسجام حالا ومستقبلا... مين يزود — محمد لغروس (@laghrouss) 19 février 2018

Un Youtubeur en colère



Gros pétage de plombs d’un Youtubeur qui affirme avoir subi, après une représentation à Guelmim, un chantage de la part de gendarmes. Sa vidéo fait un gros buzz sur Facebook.

YouNess dévoile I love you



Après son méga tube Moul chateau, YouNess revient avec un nouveau clip, intitulé sobrement I love you, qui totalise déjà 3 millions de vues et occupe la première place des vidéos les plus regardées sur YouTube.

Les vidéos du jour

Une vidéo montrant deux pelleteuses jouant au Tic-tac-toe fait le buzz sur les réseaux sociaux.

https://www.youtube.com/watch?v=nry67tH--Ew

Egalement viral, ce gif animé qui rend fou! Jugez-en par vous-même...