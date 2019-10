© Copyright : DR

Kiosque360. Une récente étude a fait se braquer les projecteurs sur l’atmosphère de travail au sein des centres d’appel. Le rythme effréné de travail provoque du stress chez 72% des salariés. Les résultats de ladite enquête.

Les centres d’appel, qui constituent l’un des secteurs qui recrutent le plus au Maroc, seraient également l’un des secteurs causant le plus de stress aux salariés. C’est du moins ce qu’ont révélé les résultats d’une étude menée par le portail de recrutement «Rekrute» auprès des salariés (anciens et actuels) de ce secteur.

En effet, pas moins de 72% des salariés évoquent la question du stress, 37% dénoncent le rythme effréné du travail et ses conditions, 26% n’arrivent pas à réaliser les objectifs que leur fixe l’employeur et 9% souffrent du climat relationnel avec leurs collègues. De même, pas moins de 35% des salariés estiment que leur rémunération est faible.

Ces résultats, rapportés par le quotidien Al Massae dans son édition de ce jeudi 3 octobre, ont également révélé que les centres d’appel représentent un booster de carrière pour les jeunes diplômés. Ainsi, 35% des salariés ont fait savoir que ce secteur serait riche en opportunités et 54% ont indiqué avoir réussi à décrocher un nouvel emploi en mettant à profit leur expérience passée dans un centre d’appel. En revanche, 46% des salariés ont infirmé cette donne, déclarant que l’expérience acquise dans un centre d’appel ne les aide pas à trouver une opportunité de travail.

En termes d’amélioration de compétences, 40% des salariés se sont dits satisfaits, alors que 22% affirment que l’expérience ne les aide pas dans le monde professionnel. Ainsi, 40% des salariés affirment qu’ils pourraient conseiller à leurs proches et amis de travailler dans un centre d’appel, tandis que 13% des salariés sondés déclarent le contraire.

Ce sondage réalisé par le portail ReKrute.com a concerné 1.359 personnes, dont 39% travaillent actuellement dans un centre d’appel. Les résultats de l’étude, affichant le stress en tête de la courbe, ont aussi montré les opportunités qu’offrent ces centres d’appel aux jeunes, en leur permettant d’évoluer grâce aux formations dispensées sur les lieux.