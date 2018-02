© Copyright : DR

Latefa, la "petite bonne" torturée et brûlée par un couple à Casablanca, reste en soins intensifs. L'affaire est toujours en instruction.

Latefa, la jeune domestique torturée par ses employeurs à Casablanca se trouve toujours en soins intensifs, nous apprend Omar Saadoun, responsable du problème de lutte contre le travail des enfants à l'Institution nationale de solidarité avec les femmes en détresse (INSAF).

La jeune femme, hospitalisée à la clinique Internationale à Casablanca, subit actuellement une opération de greffe de peau afin de traiter les graves infections dont elle souffre. D'autres examens sont prévus, notamment un scanner de la tête, poursuit notre source.

Quant à son employeuse, elle est toujours placée en détention provisoire à Oukacha. Une confrontation entre les deux parties est prévue lorsque l'état de santé de la victime lui permettra de se déplacer.

Pour rappel, l'histoire de Latefa, 22 ans, originaire de la ville de Zagora et travaillant à Casablanca pour un couple qui lui a fait subir les pires sévices a ému l'opinion publique et suscité l'indignation des associations.

Depuis qu'elle a mis les pieds chez ses employeurs, Latefa n'a cessé de subir les pires tortures... Elle a notamment été torturée et brûlée au 3e degré par ses employeurs depuis plus d'un an. Aujourd'hui, la jeune femme est prise en charge par l'association INSAF.