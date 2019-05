© Copyright : DR

Kiosque360. Le communiqué de la DGSN, qui réfute catégoriquement les allégations mensongères contenues dans un reportage préfabriqué, a mis dans l’embarras la chaîne espagnole TV Cuatro. Pour se dédouaner, les responsables de cette émission ont essayé de faire porter le chapeau à un intermédiaire.

Le scandale du vrai faux reportage de la chaîne espagnole TV Cuatro sur un pseudo «Escobar marocain» continue de livrer les détails d’une imposture journalistique. L’équipe de cette émission est venue au Maroc avec un scénario préétabli qui a mis la puce à l’oreille des journalistes espagnols. Ces derniers, comme leurs homologues marocains, ont refusé de participer à cette mascarade. Le journal «El Espanol» révèle que la préparation de ce «reportage» a débuté en février dernier, quand les responsables de cette émission ont commencé à chercher des personnes pouvant collaborer à l’enquête sur le trafic des psychotropes à Tanger. Ils se sont documentés sur ce sujet en consultant un article diffusé en 2013 par l’agence de presse EFE et un autre publié par «El Mundo» en 2017. Selon les informations d'«El Espanol», personne n’a voulu collaborer avec la chaîne TV Cuatro, ni les journalistes contactés à Tanger ni leurs confrères à Sebta.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du jeudi 23 mai, qu’après l’éclatement de ce sandale, l’équipe de l’émission a essayé de faire porter la responsabilité à l’intermédiaire. Pour se dédouaner, ses responsables ont prétendu avoir versé de l’argent à la personne qui était chargée de préparer la rencontre avec le prétendu Escobar. Du coup, ils ont nié avoir payé directement l’homme qui a joué le rôle fictif du baron de la drogue dans ce scénario stupide.

Après avoir diligenté une enquête approfondie sur cette affaire, la Direction générale de la sûreté nationale(DGSN) a nié catégoriquement toutes les allégations mensongères contenues dans le reportage diffusé par ladite chaîne espagnole. Un reportage émaillé de désinformations et de déformations dans lequel on présente un gardien de voitures comme étant un baron de la drogue. La chaîne pousse l’effronterie jusqu’à affirmer que le pseudo trafiquant de psychotropes gagne plus de 180.000 euros par mois. Le communiqué de la DGSN, qui est en fait un droit de réponse, a réfuté catégoriquement et point par point toutes les assertions mensongères contenues dans le faux reportage. Il a notamment mis l’accent sur l’interview réalisée avec le pseudo Escobar marocain, dont on a caché l’identité. La DGSN a catégoriquement réfuté les propos attribués au faux trafiquant, dans lesquels il affirme être immunisé contre toutes poursuites judiciaires. De fausses déclarations qui ont nécessité l’ouverture d’une enquête qui a permis d’arrêter le gardien de voitures qui jouait le rôle d’Escobar et un individu de la ville de Sebta qui accompagnait l’équipe qui a réalisé ce stupide et faux reportage.