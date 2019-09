© Copyright : DR

Kiosque360. La gare routière de Tanger est devenue le principal pôle de trafic de psychotropes. La baisse du prix de l’Ecstasy, qui varie entre 4 et 6 dirhams le comprimé, a contribué à sa prolifération. Un phénomène qui constitue un grand défi pour la police qui se déploie pour le juguler.

Les prix des comprimés d’ecstasy ont connu une forte baisse, le but étant de les écouler en couvrant des territoires plus vastes, à travers les villes du royaume. C’est ainsi que ce psychotrope coûte aujourd’hui 4 à 6 dirhams le comprimé, sachant qu’il se vendait, il y a quelques années encore, à 100 dirhams l’unité. La prolifération de plusieurs sortes de psychotropes et de substances psychoactives constitue un grand défi pour la police. Les services spécialisés dans lutte contre le trafic des stupéfiants essayent de juguler ce phénomène à travers l’anticipation et la répression. C’est ainsi qu’ils essaient de fermer toutes les issues par lesquelles cette drogue arrive sur le territoire national. Ils surveillent, en outre, toutes les étapes qu’elle traverse avant d’être distribuée dans les différentes villes.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 17 septembre, que la réduction jamais égalée du prix de l’Ecstasy a transformé la ville de Tanger en lieu d’approvisionnement principal pour les trafiquants et les vendeurs. C’est à partir de la ville du Détroit que sont lancées, à travers les différentes villes du royaume, les opérations de distribution de ce type de «Karkobi». Un constat qui a été fait suite aux dernières statistiques réalisées par les services de police, sur la base de la quantité de comprimés saisis dans la gare routière de Tanger.

Les mêmes statistiques relèvent l’augmentation du nombre des points de vente des comprimés d’Ecstasy au prix de 6 dirhams l’unité, voire à 4 dirhams selon la quantité demandée, alors qu’à Rabat il coûte 10 dirhams l’unité. C’est ce qui explique la grande affluence sur les souks de Tanger où s’alimentent les petits trafiquants en provenance de plusieurs villes du royaume. Ces derniers peuvent tirer un bénéfice de 400 dirhams en vendant 100 comprimés dans les villes de Fès et Salé. Autant dire que la gare routière de Tanger est devenue le centre de transport et de distribution des psychotropes au niveau national.