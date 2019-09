© Copyright : Mohammed Laroussi

La promenade maritime de la mosquée Hassan II, projet qui a pourtant nécessité 200 millions de dirhams, est achevée depuis juillet dernier. Plusieurs manquements et comportements inciviques viennent ternir cet endroit, alors qu'il est censé apporter une véritable bouffée d'oxygène aux Casablancais.

La promenade maritime de la Mosquée Hassan II à Casablanca est ouverte au grand public depuis deux mois. Chaque jour, les Casablancais affluent en nombre vers ce site pour prendre l'air, se reposer en bordure d'océan, pêcher...

Par ailleurs, si sur le site de Casa Aménagement, maître d'ouvrage, il est bien signalé que le projet est achevé, plusieurs manquements sont observés. D'abord, la barrière installée en bordure d'océan, garantit certes la sécurité, mais ferme tout accés à ce même océan. Les riverains qui, jadis, avaient coutume de vivre "pied dans l'eau" ressentent une grande frustration. D'où de multiples comportements inciviques remarqués depuis l'ouverture de cette promenade, comme celui-ci: les cordons de la barrière ont été carrément arrachés.

Lorsque la marée est basse, les habitués de la corniche, du côté de la Mosquée Hassan II, considérent qu'ils doivent absolument descendre, toucher l'eau, le sable et les rochers. Comme une sorte de rituel coutumier que rien ne doit empêcher. Voici trois jours, une partie de la cloison vers l'esplanade a été enlevée.

A l'heure actuelle, aucune information ne vient confirmer ou infirmer si les autorités ont réagi à la frustration des promeneurs, en enlevant une partie de cette barrière. Contacté à de multiples reprises par Le360, Driss Moulay Rachid, le directeur général de Casa Amenagement, s'est mis aux abonnés absents. Son service communication, aussi.

Garantir l'accés à la mer via les escaliers qui existaient à l'origine, et qui ont été entre-temps condamnés dans ce relifting voulu pour la corniche de Casablanca, est aussi une nécessité en cas d'éventuelle noyade. Si un bénévole, qui sait nager, plonge pour sauver quelqu'un qui serait en train de se noyer, il ne pourrait plus emprunter ces escaliers. Un geste potentiellement sauveur, qui se trouve désormais semé d'embûches.

Autres manquements, la promenade maritime a bien été livrée, mais les sanitaires et les kiosques annoncés sur le site ne sont, quant à eux, toujours pas livrés. Les espaces de jeux sont également inachevés: la structure des balançoires existe mais sans les sièges, alors à quoi bon? Par ailleurs, le parc ne prévoit aucun espace de jeux pour les tout-petits. Pourtant, les bébés et les enfants font partie du public-cible de cette promenade. Les poussettes se bousculent sur les lieux, ça grouille d'enfants. Un espace de jeux qui leur serait spécialement dédié, avec, par exemple, des toboggans et des bacs à sable, est ici plus que justifié.

La promenade maritime apporte une véritable bouffée d'oxygène aux Casablancais mais gagnerait à être aussi le havre de comportements civiques. Les Casablancais sont eux aussi responsables de la préservation de ce site. Les pêcheurs par exemple, au lieu de laisser le reste de leurs appâts, algues et autres sur l'asphalte, devraient laisser cet endroit propre en emportant leurs déchets chez eux, ou en faisant usage des poubelles, installées juste à proximité. Idem pour les consommateurs de pois chiches et autres épis de maïs grillé... Merci, vraiment, de jeter vos déchets dans les poubelles.