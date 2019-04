Procès de Zefzafi et compagnie: le verdict confirmé en appel

Nasser Zafzafi.

Le verdict prononcé contre Nasser Zefzafi, le 26 juin 2018, a été maintenu ce vendredi soir en appel. Le mis en cause avait été condamné à vingt ans de prison ferme. Idem pour les co-meneurs des événements d'Al Hoceïma et sa région, survenus entre 2016 et 2017.