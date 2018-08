© Copyright : DR

Voici les nouvelles mesures de prévention et de sensibilisation afin d’éviter les piqûres de scorpions et morsures de serpents annoncées par le ministère de la Santé.

Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, le minsitère de la Santé exhorte les citoyens à respecter certaines mesures de prévention et de sensibilisation pendant cette période afin d’éviter les piqûres de scorpions et morsures de serpents qui font, chaque année au Maroc, 30.000 victimes.

Parmi ces mesures, le ministère recommande aux citoyens d'éviter de se déplacer dans les grottes et de faire attention aux trous et aux régions où il y a beaucoup de pierres. Le ministère conseille également les Marocains de vérifier les chaussures et vêtements avant de les porter.

Le ministère a indiqué que, pour éviter la prolifération des scorpions et des serpents à côté des zones résidentielles, il faut retirer les herbes situées à proximité des maisons et entretenir sa maison et faire en sorte de boucher les trous qui peuvent exister au niveau des murs et des plafonds afin d'empêcher les scorptions et serpents d'entrer dans le domicile.



En cas de blessure, le ministère de la Santé exhorte les citoyens à accélérer le transfert de la victime vers l'hôpital le plus proche, chaque retard de déplacement réduit l'efficacité de l'intervention. Toujours selon le ministère de la Santé, l'utilisation de méthodes traditionnelles de traitement est également à éviter car elle entraîne souvent de graves complications.