Kiosque360. C'est la ligne droite pour une remise à plat du Fonds d'entraide familiale. La commission de la justice entame, ce mardi, l'examen d'un projet de loi élargissant le spectre des bénéficiaires des prestations de ce fonds, 8 ans après son instauration. Les détails.

La commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme entame enfin l'examen d'un projet de loi qui traîne dans ses tiroirs depuis plus d'un an et porte sur la réforme du Fonds d'entraide familiale, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghrbiya dans son édition de ce mardi 30 janvier.

L'une des principales nouveautés de ce projet de loi élaboré par le ministère de la Justice, explique le journal, porte sur l'élargissement des bénéficiaires des prestations de ce fonds dédié à réduire les disparités sociales et à lutter contre la précarité. Ainsi, une fois adopté ce projet de loi, pourront prétendre aux prestations de ce fonds les épouses démunies, les mères abandonnées, les enfants mineurs qui n'ont pas de tuteur légal, les femmes ayant opté pour la Kafala, ainsi que leurs enfants adoptifs.

Ce projet de loi, rappelle le journal, a été adopté en conseil de gouvernement en date du 7 décembre 2017. Il vise également à faciliter les démarches pour les bénéficiaires, ainsi que la lutte contre les fraudes et les détournements.

Créé le 13 décembre 2010, le Fonds d'entraide familiale bénéficie à 200.000 élèves orphelins à travers les subsides octroyés à leurs mères dans le cadre du programme Tayssir.

Il est financé par une rallonge annuelle du gouvernement de l'ordre de 200 millions de dirhams. A l'heure actuelle, il aura aussi bénéficié d'un cumul de 500 milliards de dirhams prélevés sur les taxes judiciaires.