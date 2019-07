© Copyright : DR

L’agence Tanger-Med a lancé le chantier d’une nouvelle aire de repos pour mieux fluidifier le trafic dans la région et donc mieux servir les Marocains du monde. Date d'ouverture: à la mi-août. Les détails.

Pour éviter le scénario de 2018 avec l’engorgement qu’avait connu Tanger-Med, les autorités portuaires ont décidé de lancer le chantier d’une nouvelle aire de repos à Ksar Sghir.

Selon les sources interrogées par Le360, cette nouvelle aire de repos sera érigée sur une superficie de dépassant 2,5 hectares.

A terme, elle pourra accueillir plus de 500 véhicules et sera dotée du nécessaire pour rendre l’opération de transit plus agréable pour les Marocains du monde: des sanitaires, des bureaux de conseils et d’orientation, un poste de police et une brigade de la Gendarmerie royale.

Cette nouvelle aire de repos sera reliée à la route nationale à partir de Ksar Sghir et pourra accueillir les voyageurs dès la mi-août 2019.

Rappelons que le port Tanger-Med assure des liaisons régulières avec plusieurs autres ports européens: Algésiras et Motril en Espagne, Sète en France et Gênes en Italie.

Rien qu’entre Tanger et Algésiras, on décompte une flotte de 12 bateaux, en plus d’un bâtiment supplémentaire en cas de besoin.

Tanger-Med accueille chaque jour quelque 43.000 voyageurs et près de 10.000 véhicules.