Un nouveau site web est dédié à la ligne à grand vitesse Tanger-Casablanca, Al Boraq. C'est ce que vient d'annoncer l'Office national des chemins de fer dans un communiqué.

L'Office national des chemins de fer (ONCF) vient de mettre en ligne un nouveau site web dédié à la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca, Al Boraq.

A travers plusieurs rubriques, ce site permettra aux internautes de découvrir les défis relevés pour ce méga-projet qui a enregistré des prouesses sur les plans technologique et économique, mais aussi un exploit industriel et technique en plus d'être une véritable épopée humaine.

Ce site, lancé à l'occasion du 20e anniversaire de la fête du Trône, est conçu pour tous types de terminaux et mobiles en particulier. Grâce à son design épuré, son ergonomie intuitive, il a comme ambition de satisfaire les différentes cibles en leur offrant une navigation utile, fluide et fiable.

Le site est accessible à l'adresse: http://www.oncf-lemarocagrandevitesse.com