Invitée par Jean-Jacques Bourdin sur le plateau de RMC, Kahina Bahloul s’est exprimée sur sa manière de concevoir la foi musulmane, le port du voile et son rôle d’imame.

Diplômée en Islamologie de l'École Pratique des Hautes Études et première femme imame de France, Kahina Bahloul a expliqué sur le plateau de RMC son refus de porter le voile et sa conception d’un lieu de culte principalement dédié aux hommes.

"Je considère que le voile n’est pas une obligation religieuse. J’ai beaucoup étudié les textes et je considère que le texte coranique n’oblige pas la femme à se voiler les cheveux" a déclaré Kahina Bahloul.

A l’heure où Paris a vu célébrer une prière dirigée par deux femmes imames, samedi dernier, rassemblant une soixantaine de fidèles hommes et femmes confondus, Kahina Bahloul souligne à quel point "il est important pour la religion musulmane d’instaurer un nouveau paradigme où les hommes et les femmes ont exactement la même place au sein des lieux de culte (...) Dans les lieux de culte traditionnels, la salle de prière principale est dédiée aux hommes et ça ce n’est plus acceptable au 21e siècle."

Pour concrétiser sa pensée et faire évoluer les choses, l’islamologue a ainsi lancé une campagne de crowndfunding afin d’ouvrir une mosquée libérale dans laquelle hommes et femmes pourront prier côte à côte. Et dans ce lieu de culte mixte, les temps de prière seront dirigés de manière alternative par un homme et une femme.