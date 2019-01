© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 21 janvier 2019 et la nuit suivante établies par la direction de la météorologie nationale.

- Passages nuageux denses avec pluies ou averses et risque d'orages sur la méditerranée, le nord de l'Oriental, le Saïss, le Haut et le Moyen Atlas et sur les côtes et les plaines Nord.

- Ciel passagèrement nuageux avec ondées ou averses éparses sur les côtes et plaines centre et les plateaux de phosphates et d'Oulmés notamment le matin.

- Chutes de neiges sur les reliefs du haut et du moyen Atlas et les hauts plateaux orientaux à partir de 1.600 m.

- Temps froid sur les relief, l'Oriental, le Sud-est et les Hauts plateaux.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Chasses sable par endroits sur les provinces Sud.

- Vent modéré à assez fort de secteur ouest à nord sur l'Oriental, la méditerranée et les provinces Sud, et modéré de secteur ouest à nord ailleurs.

- Rafales de vent assez fortes sur l'Oriental, le Saïss, l'Atlas, la méditerranée et le nord des provinces Sud.

- Température minimale de l'ordre de -04/01 °C sur les reliefs de l'Atlas et le Sud de l'Oriental, de 01/07 °C sur le Rif, le Saiss, les hauts plateaux orientaux, le sud-est, les plateaux de phosphates et d'Oulmés et le nord-Ouest, de 07/13 °C sur la méditerranée, les côtes et les plaines nord et centre, le Souss, le nord-est et l'intérieur des provinces Sud et de 13/17 °C sur la partie Ouest des provinces Sud.

- Température maximale de l'ordre de 02/08 °C sur les reliefs, de 08/14 °C sur l'Oriental, le Saiss, le Tangérois et les plateaux de phosphate et d'Oulmés, de 14/20 °C sur les côtes et les plaines nord et centre, la méditerranée, le Souss, les versants Sud-est et le nord des provinces Sud et de 20/26 °C sur les provinces Sud.

- Mer peu agitée à agitée sur la méditerranée et le détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.