© Copyright : DR

Voici les prévisions établies par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du jeudi 18 janvier 2018.

Il gèle sur les reliefs, l'Oriental et les hauts plateaux où le temps reste froid.

On attend des passages nuageux denses donnant de faibles averses sur les versants sud-est et le Haut Atlas.

Le ciel sera passagèrement nuageux sur les plaines atlantiques nord et centrales, le nord des côtes atlantiques sud, la Méditerranée et l'Oriental où l'on attend des ondées éparses.

Des nuages bas accompagnés de brume ou de brouillard donnant parfois de la bruine voileront le ciel près des côtes dans la matinée.

Il neigera sur les reliefs de l'Atlas à des hauteurs dépassant 2.000 mètres.

Le ciel s'annonce peu à passagèrement nuageux ailleurs.

Le vent sera modéré à assez fort de secteur est sur le Tangérois, faible à modéré de nord sur les provinces du Sud et de nord à variable en général ailleurs.

Les températures minimales seront de l'ordre de -04 à 02°C sur les reliefs de l'Atlas et les hauts plateaux orientaux, de 02 à 08°C sur le Rif, le nord de l'Oriental, les versants sud-est, le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, le Loukkos, le Gharb, la Chaouia, Chiadma, les plaines intérieures et le nord-est des provinces du Sud et de 08 à 14°C ailleurs.

Les températures maximales varieront de 05°C à 11°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 11 à 17°C sur le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, le sud-est, les plaines à l'ouest de l'Atlas, les plaines et les côtes atlantiques, la Méditerranée, le nord de l'Oriental et le Rif et de 18°C à 24°C sur le Souss et les provinces du Sud.

La mer sera peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache, forte à très forte entre Rabat et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.