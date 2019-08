© Copyright : DR

La canicule persiste. Il fera jusqu’à 45 degrés dans certaines régions du Royaume. Mais des nuages instables avec averses orageuses sont également prévus.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 25 août 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Persistance du temps chaud sur le Souss, le nord-est des provinces sud, le sud-est et l'intérieur.

- Nuages instables avec averses orageuses par endroits sur les reliefs de l'Atlas, leurs régions avoisinantes, le sud-est, le sud de l'Oriental et le nord des provinces sud et pouvant déborder sur le Souss et Chiadma.

- Nuages bas denses matinaux et nocturnes avec brume ou brouillard près des côtes.

- Nuages bas assez nombreux avec bruine locale par moments sur la Méditerranée.

- Ciel peu à passagèrement nuageux en général ailleurs.

- Chasses sable assez fréquents sur les provinces sud.

- Vent modéré de secteur est sur le Tangérois et faible à modéré, de nord à ouest ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de 24/30°C sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d'Oulmès, les plaines à l'ouest de l'Atlas, l’intérieur de Chiadma, le Souss, les versants sud-est, de 29/33°C sur le Sud-est et le nord des provinces sud et de 19/23°C sur le reste du pays.

- Température maximale de l'ordre de 24/29°C sur les reliefs et près des côtes, de 32/38°C sur l'Oriental, les plaines atlantiques, les versants sud-est, de 38/42°C sur les plateaux de phosphates et d'Oulmès, le Saiss, les plaines de Tadla, Rehamna, Tensift, l'intérieur de Chiadma et le nord et l'est des provinces sud et de 42/45°C sur l'intérieur du Souss et l’extrême sud-est.

- Mer peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et ailleurs.