© Copyright : DR

On attend d'importantes chutes de neige sur les reliefs et des pluies plus ou moins abondantes dans de nombreuses régions. Voici le détail des prévisions établies par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du dimanche 4 février 2018.

- Temps froid notamment sur les reliefs, le Sud-est, l'Oriental, le Nord, l’intérieur et les hauts plateaux.

- Ciel souvent nuageux avec ondées tôt la matinée sur le Tangérois.

- Temps nuageux dès le matin avec pluies ou averses et risque d’orages, pouvant être modérées à localement fortes, sur les plaines atlantiques au nord d’Agadir, le Rif, le Saiss, la rive méditerranéenne, les plaines intérieures, les reliefs de l’Atlas et leurs régions voisines et le nord de l’Oriental.

- Passages nuageux avec pluies ou averses dans l'après-midi et la nuit suivante sur les côtes au nord de Tarfaya et le Souss.

- Chutes de neige importantes sur le Haut Atlas, le Moyen Atlas, le Rif et l’Oriental à des hauteurs dépassant 900 mètres.

- Ciel peu nuageux sur le Sud et le Sud-est.

- Vent modéré à assez fort de secteur sud-ouest à ouest sur les plaines Nord et faible à modéré de secteur nord sur les provinces sud et de secteur sud à ouest ailleurs.

- Rafales de vent assez fortes par endroits sur les plaines nord, l’ouest de la Méditerranée, le Moyen Atlas et le Saiss.

- Températures minimales de l'ordre de -09 à -03°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de -02 à 03 sur les versants sud-est, l'Oriental, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, le Saiss et les plaines intérieurs nord, de 02 à 08°C sur les côtes nord, et centre, le Souss et le nord-est des provinces sud et de 08 à 14°C sur les côtes centre et les provinces sud.

- Températures maximales de l'ordre de 00 à 05°C sur les reliefs de l’Atlas et du Rif, de 05 à 10°C sur l'Oriental, le Saiss, l’intérieur du Gharb et Oulmès, de 09 à 14°C sur la Méditerranée, les plaines nord et les versants sud-est et de 14 à 21°C sur le centre, le Souss et les provinces sud.

- Mer peu agitée à agitée devenant belle à peu agitée l'après-midi sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et les côtes atlantiques entre Tanger et Mehdia et agitée à forte au Sud.