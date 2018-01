© Copyright : DR

La Direction de la météorologie nationale prévoit pour ce mardi 30 janvier un temps froid avec risque d'averses et orages dans plusieurs régions du royaume.

Voici les prévisions pour la journée du mardi 30 janvier 2018 et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Temps froid en particulier la nuit et la matinée sur les reliefs, le Sud-est, les hauts plateaux, le nord et les plaines intérieures avec gelée ou verglas.

- Passages nuageux denses avec des pluies ou averses et risque d'orages par endroits et par moments sur la partie ouest de la Méditerranée, le Rif, les reliefs de l'Atlas, leurs régions avoisinantes, le Sud-est, les régions centre, les plaines intérieures et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Chutes de neige par moments sur les reliefs de l'Atlas et les versants sud-est à des hauteurs dépassant 1.400 mètres.

- Vent modéré à assez fort de secteur est sur le Tangérois, faible à modéré de secteur nord à est sur le Nord et l'intérieur, et variable ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de -05 à 00 °C sur les reliefs du Haut Atlas, 00 et 05 °C sur le Moyen et l'Anti-Atlas, le Rif, les versants sud-est, l'Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, les plaines de Tadla, Rhamna, les plaines intérieures et le le nord-est des provinces du Sud, et de 08 et 12 °C sur le sud du pays.

- Températures maximales en hausse sur le Nord et l'Est.