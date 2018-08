© Copyright : DR

Victime d'un viol collectif à Marrakech, une adolescente met fin à ses jours suite à la libération de ses bourreaux.

Une jeune fille s’est récemment donné la mort dans la région de Marrakech suite à la libération de ses bourreaux, nous apprend l'association Touche pas à mon enfant dans un communiqué.

Les faits remontent au mois de janvier 2016. Nassima, alors âgée de 15 ans, a été kidnappée à place Arssat Al Maache à Marrakech par un groupe de quatre jeunes, âgés de 20 à 23 ans, puis séquestrée à Sidi Moussa, à 15 km de la ville ocre. Elle est sauvagement violée et torturée avant d’être relâchée.

Moins de trois mois plus tard, en mars 2016 précisément, la Cour d’appel de la ville de Marrakech décide d'innocenter les quatre individus impliqués dans cette affaire et accusés de kidnapping et viol avec violence

Cette décision plonge la victime dans une grave dépression. L'adolescente tente de mettre fin à ses jours le 22 juillet 2016, puis une deuxième fois quelques jours après, ensuite le 23 mai 2017. Sa dernière tentative de suicide lui fut fatale. La jeune femme s'est récemment donné la mort à son domicile familial par pendaison.