Trois individus impliqués dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes ont été mis hors d'état de nuire. Un fonctionnaire de police de grade d'officier de paix principal fait également partie du lot. Les détails.

La brigade nationale de la police judiciaire a arrêté, jeudi soir à Marrakech, trois individus dont une femme et son époux, pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes, adultère et dissimulation d’une personne recherchée pour des actes criminels, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon un communiqué de la DGSN, la femme et son époux ont été interpellés sur la base d’un avis de recherche au niveau national émis à leur encontre pour trafic de drogue et de psychotropes, en compagnie d’un autre individu soupçonné également de liens avec ces actes criminels et qui a été appréhendé en possession de psychotropes et d’une quantité de cocaïne et d'une balance électronique utilisée dans des activités de trafic de drogue.

Les investigations menées sur cette affaire ont permis aussi d’appréhender un fonctionnaire de police de grade d'officier de paix principal relevant du commissariat de police de Kasba Tadla, soupçonné d’entretenir une relation extraconjugale avec la femme arrêtée et de dissimuler ses actes illicites, ajoute le communiqué, précisant que les services de sûreté ont découvert dans le domicile de cet agent les enfants de cette femme, ainsi que des copies de reçus de transferts d'argent effectués par la mise en cause au profit de l'officier de police, outre des documents administratifs et personnels appartenant à cette femme.

Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent avec les personnes arrêtées et le policier afin d’élucider les circonstances de cette affaire et de déterminer les actes criminels commis par les mis en cause, conclut la même source.