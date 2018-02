© Copyright : DR

Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) a démantelé ce mercredi 21 février 2018 au matin une cellule terroriste composée de six membres. Les détails.

Le Bureau central d’investigation judiciaire frappe de nouveau. Cette fois, à Tanger où le BCIJ a démantelé une cellule terroriste de six membres âgés de 22 à 42 ans. L’opération a eu lieu ce mercredi matin, nous informe un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Ayant prêté allégeance au pseudo-khalife de Daech, la cellule était menée par un ancien détenu qui avait déjà été arrêté pour des affaires liées au terrorisme. Les personnes interpellées sont soupçonnées d’agressions et violences à l’égard de citoyens à Tanger, et ce, à l’aide d’armes blanches. Cagoulés, ils s’attaquaient également aux gens à l’aide de bâtons.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que la cellule de ce mercredi était en liens étroits avec celle démantelée le 1er février dernier à Tanger et à Meknès. Elle projetait de mener des attaques portant gravement atteinte à la sécurité et la stabilité du Royaume, précise le communiqué de l’Intérieur. Les perquisitions menées ont également abouti à la découverte de nombre d’armes blanches de différentes tailles ainsi que de bâtons, de pantalons militaires et d'équipements électroniques.

Les six membres composant cette cellule seront présentés devant la justice dès la fin de l’enquête, menée sous la supervision du Parquet général.