L'image du jour. Khouribga: stop, feu vert!

© Copyright : DR

On fait quoi, du coup? On avance? On s'arrête? Décidément, nos routes sont pleines de "pièges"... La preuve, avec cette image qui nous vient du Boulevard Zellaqa, au centre-ville de Khouribga montrant un feu vert installé à côté d'un panneau Stop.

Par Adil Gadrouz