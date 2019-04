© Copyright : Dr

Kiosque360. Les hôpitaux du Maroc manquent de médicaments contre l’hépatite C. Une pénurie qui dure depuis… trois ans.

En juillet 2017, un rapport officiel du ministère de la Santé révélait que 4% des Marocains étaient atteints de l’hépatite C, une maladie contagieuse qui provoque des infections aiguës et chroniques à l'origine du cancer du foie.

Heureusement, des sociétés marocaines produisent des médicaments génériques antiviraux à action directe. Seulement, nous apprend le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison de ce mardi 30 avril, ces médicaments sont indisponibles dans les hôpitaux du royaume depuis trois ans.

A en croire le journal casablancais, cette pénurie est causée par des lobbies influents au sein du ministère de la Santé. Ces derniers militeraient pour qu’une société pharmaceutique américaine commercialise son traitement, pourtant plus cher que les produits made in Morocco.

D’après Al Ahdath, le médicament traitant l’hépatite C fabriqué par le laboratoire américain coûte pas moins de 800.000 dirhams, soit presque 250 fois plus que les produits génériques fabriqués par les sociétés marocaines (3.000 dirhams le médicament)

Les sources du quotidien affirment qu’en 2015, l’ancien ministre de la Santé, Houcine El Ouardi, s'apprêtait à lancer un appel d’offre pour l’approvisionnement des hôpitaux publics en ce genre de médicaments, avant de se rétracter pour laisser le temps à d’autres compagnies marocaines d’obtenir l’autorisation de commercialiser leurs médicaments.

En novembre dernier, la Direction de l'Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies a corrigé cette anomalie en lançant ledit appel d’offre en attendant l’entrée sur le marché marocain du produit américain, dans un an, durée nécessaire pour l’obtention des autorisations, précise Al Ahdath Al Maghribia. Cependant, le mois dernier, la même Direction a tenu une réunion dans laquelle elle annonçait le changement du protocole et autorisait les Américains à participer audit appel d’offre.