Les gendarmes mettent fin aux agissements du «Don Juan» de Zagora

Kiosque360. Il séduisait de riches femmes d’un certain âge via les réseaux sociaux et les poussait à avoir des relations sexuelles avec lui, avant de les voler. Voici son histoire.

Les services de la gendarmerie royale de Harhoura ont présenté, lundi dernier, devant le parquet général de Rabat, un homme de 43 ans originaire de Zagoura, nous apprend le quotidien arabophone Al Akhbar dans sa livraison de ce mercredi 10 avril. Le mis en cause est accusé de trafic d’êtres humains, escroquerie, vol, détention de drogue, adultère et détournement de femmes. Le procureur du Roi a ordonné sa mise en détention à la prison de Salé, en attendant sa présentation devant le juge d’instruction pour compléter l’enquête. Selon le média casablancais, ce Don Juan de Zagoura est tombé entre les mains de la justice suite à une plainte déposée par une jeune femme rbatie, pour vol. Cette dernière aurait été dépossédée de son sac à main qui comportait de l’argent, un téléphone portable et des bijoux. Al Akhbar précise que la victime était dans un café avec le mis en cause, qu’elle a rencontré via les réseaux sociaux, pour arranger les préparatifs de leurs fiançailles. La gendarmerie royale a pu identifier l’individu en visionnant les enregistrements des caméras dudit café. Les autorités ont relevé le numéro d’immatriculation de la voiture du "fiancé", un véhicule de location, contacté la société, pisté l'individu par GPS, avant de l’interpeller à Casablanca. Une fois au poste, les aveux du mis en cause ont complètement chamboulé la suite de l’enquête, passée d’une simple affaire de vol à un trafic d’êtres humains. Le journal révèle que l’homme de 46 ans séduisait des femmes riches dépassant la cinquantaine, et s’adonnait avec leur consentement à des pratiques sexuelles sado-masochistes. Ce menuisier, marié et père d’une fille, avoue avoir charmé plus d’une trentaine de victimes à Casablanca, Tanger, Rabat et Meknès, grâce à "sa beauté et sa virilité hors du commun", avant d’expliquer ces crimes par son addiction au sexe.

Par Khalil Ibrahimi