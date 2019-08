© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI accorde un intérêt particulier à la promotion de la formation professionnelle. Alors que dans son discours du 20 août 2018, il avait pour la première fois évoqué sa réforme, le roi insiste désormais sur la mise en valeur des métiers manuels pour une véritable insertion des jeunes.

Exploiter les opportunités offertes par la formation professionnelle pour relever les défis de la compétititivité économique. Le roi Mohammed VI accorde une importance particulière à ce chantier à forte valeur ajoutée, et insiste sur la nécessité de développer les savoir-faire et les métiers manuels.

"Je tiens une nouvelle fois à souligner l’importance de la formation professionnelle pour la qualification des jeunes, notamment en milieu rural et dans les zones périurbaines. Grâce à une insertion professionnelle réussie, ces jeunes deviendront productifs et contribueront au développement du pays", a ainsi indiqué le roi Mohammed VI.

Le souverain a en outre souligné, ce mardi 20 août 2019, que l'obtention d'un baccalauréat n'est pas une fin en soi, puisque ce qui importe, c'est d'acquérir une formation ouvrant les portes à une veritable insertion professionnelle et à une stabilité sociale.

Le roi a également réitéré "le rôle de la formation professionnelle, du travail manuel dans l’insertion des jeunes".

Dans ce même contexte, le roi Mohammed VI a cité "les métiers de l’artisanat, qui assurent aux praticiens un revenu décent et une vie digne", "les industries agro-alimentaires et les professions agricoles, qui devraient être implantées dans les zones de production, en fonction des ressources de chaque région" et "la formation de compétences nationales dans les secteurs du tourisme, des services et dans les nouveaux métiers du Maroc comme l’industrie automobile, l’aéronautique, les nouvelles technologies".

Depuis la séance de travail tenue en octobre 2018 au Palais royal de Rabat, consacrée au programme de mise de mise à niveau de l’offre de Formation professionnelle, de rénovation des filières et de leurs méthodes pédagogiques, le roi Mohammed VI met désormais l'accent sur l'importance de la formation professionnelle dans tous ses discours. C'est dire la priorité que le souverain accorde à ce volet précis.

L’adoption d’une feuille de route pour la mise à niveau de la formation professionnelle était en effet devenue une question primordiale, après le constat fait par le roi lors de Son discours à la Nation à l’occasion du 65e anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 2018, sur la nécessité de revoir en profondeur les spécialités de la formation professionnelle pour que celles-ci répondent aux besoins des entreprises et du secteur public.

La question de la formation professionnelle a également été présente dans le discours que le roi avait prononcé au Parlement, le 11 octobre 2018, lors de l’ouverture de la première session de la troisième année législative de la dixième législature. «La formation professionnelle constitue un levier essentiel, à la condition, toutefois, qu’elle fasse l’objet de toute l’attention requise, et qu’un contenu et un statut nouveaux lui soient accordés en tant que filière prometteuse», avait alors souligné le Souverain, précisant qu’«il convient de tendre de nouvelles passerelles entre la formation professionnelle et l’enseignement général».

En mars 2019, une feuille de route pour la formation professionelle avait été présentée au roi Mohammed VI.

Les «Cités des Métiers et des Compétences», appelées à devenir des structures multisectorielles et multifonctionnelles dans chaque région du Royaume, constituent la pierre angulaire de ce plan, qui préconise des méthodes pédagogiques privilégiant la maîtrise des langues, l’approche par compétences et qui accorde la priorité à l’implication des professionnels.