Le nombre de touristes chinois qui optent pour la destination Maroc ne cesse de croitre depuis la mise en œuvre de la politique d'exemption de visa en juin 2016. Voici ce qu'en disent les médias chinois.

«En traversant le Maroc du Nord au Sud, surtout durant cette saison estivale, l’on peut voir des ressortissants chinois partout.» C’est l’expression formulée par le grand tirage chinois Le quotidien du Peuple pour montrer la force d'attraction qu'opère la destination Maroc sur les touristes chinois, rapporte le quotidien Akhbar Al Youm dans son édition de ce jeudi 16 août.

Et de préciser que le nombre de ces touristes a considérément augmenté depuis la mise en œuvre en juin 2016 de la politique d’exemption de visa. La source médiatique chinoise du quotidien, qui souligne que «cette tendance ne cesse de s’accélérer», a mis en avant les principaux atouts touristiques du royaume: un littoral long qui s’étend sur 3.500 kilomètres, des montages enneigées, plusieurs villes impériales, des sites pittoresques, un riche patrimoine culturel et civilisationnel, en plus du climat, de la nature et de la beauté des paysages.



La même source relève qu’en 2017, pas moins de 120.000 touristes chinois ont visité le Maroc. Ce nombre connaitra une nette augmentation durant cette année. Citant des statistiques de la représentation de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) dans la capitale chinoise, Pékin, la même source a fait savoir que le nombre des Chinois arrivés au Maroc durant les cinq premiers mois de cette année 2018 a atteint 100.000 personnes.



Dans un article intitulé «Les Chinois de plus en plus nombreux à voyager au Maroc», le journal chinois souligne que le tourisme est «l’une des industries piliers du Maroc» et que le royaume accorde de plus en plus d’attention aux touristes chinois. A ce propos, le quotidien a rappelé le forum du tourisme Chine-Maroc, qui a eu lieu en février 2018 à Casablanca, dont l’objectif est de promouvoir la destination Maroc auprès des touristes chinois afin d’atteindre le nombre de 500.000 touristes chinois en 2020.