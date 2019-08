© Copyright : DR

Kiosque360. Un faux agent des services de renseignement marocain a été arrêté par la police judiciaire à Casablanca. L’homme, qui se targuait d’avoir des relations en haut lieu, promettait à ses victimes de faire émigrer leurs enfants en Europe moyennant de fortes sommes d’argent.

Le procureur du roi près de tribunal de premier instance d’Ain Sebaâ a ordonné la détention d’un homme poursuivi pour escroquerie et usurpation d’identité en se faisant passer pour un grand responsable des services de renseignement marocain. Le prévenu aurait déclaré à des dizaines de ses victimes qu’il entretient des relations étroites avec des responsables diplomatiques en leur promettant d’intervenir pour les faire émigrer aux Pays-Bas. Selon des sources informées, le procès de l’accusé devrait commencer dès ce lundi après que le parquet a retenu contre lui plusieurs chefs d’inculpation.

L’homme aurait, depuis 2013, arnaqué plus d’une centaine de personnes en leur extorquant d’importantes sommes d’argent qui varient entre 50 000 et 60 000 dirhams. Pour impressionner et attirer ses victimes, il était toujours bien habillé, vêtements et chaussures de grande marque, et roulait en 4/4 de luxe, une voiture de location. Il se présentait comme un grand responsable dans les services de renseignement marocain qui voyageait souvent pour des missions à l’étranger.



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du 5 août, que le présumé escroc choisissait ses proies d’une manière professionnelle en ciblant les hommes âgés dans les mosquées. Il les abordait habilement après la prière et gagnait leur confiance avant de les questionner sur la situation de leurs enfants. Quand ses interlocuteurs lui expliquaient qu’ils étaient en chômage, il leur faisait croire qu’il pourrait les faire émigrer en Europe.

Pour bien ficeler son plan, le faux agent leur proposait l’immigration aux Pays-Bas en prétextant le versement de primes aux immigrés par les autorités néerlandaises en fonction de leurs diplômes. Il leur expliquait être prêt à intervenir auprès des responsables à l’ambassade des Pays-Bas ainsi qu’auprès de la diplomatie marocaine pour faciliter leur départ. L’escroc est tombé dans les filets de la police quand il a essayé d’arnaquer deux personnes connues en fréquentant une mosquée.



Les deux victimes lui avaient remis une avance de 30 000 dirhams mais ils se sont méfiés quand il leur a demandé de verser plus d’argent. Intrigués par son comportement suspect, ils ont déposé deux plaintes auprès de la police judiciaire qui n’a pas tardé à l’arrêter dans un célèbre café casablancais. Lors de l’enquête préliminaire, l’homme a continué à prétendre appartenir aux services de renseignement avant de se rétracter pour avouer être commissaire de police dans la DGST. Mais confronté à ses mensonges, à ses victimes et aux vérifications dans les fichiers de la police, l’homme a fini par avouer être escroc depuis plusieurs années.