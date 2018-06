© Copyright : DR

Sous la présidence effective du Roi Mohammed VI, l’opération d’accueil des Marocains résidant à l’étranger «Marhaba 2018», débute ce mardi 5 juin à zéro heure et se poursuivra jusqu’au samedi 15 septembre 2018, indique un communiqué de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité, qui contribue dans la mise en œuvre et l’organisation de cette opération humanitaire unique, a réactivé ses 20 espaces d’accueil au Maroc et à l’étranger, afin d’accompagner l’intensité du trafic maritime et aérien enregistré régulièrement pendant la période estivale. Au Maroc, il s’agit des aires de repos Méditerranée, Taourirte, Tazaghine et Jebha, ainsi que des sites d’accueil des ports de Tanger Med, Tanger Ville, Nador et Al Hoceima, des entrées de Bab Sebta et Bab Mellilia et des aéroports de Casablanca Mohammed V, Oujda Angad, Agadir Al Massira, Fès Saïss et Marrakech Menara. A l’étranger, les sites d’accueil Marhaba sont situés au niveau des ports européens d’Almeria, Algesiras, Motril, Sète et Gênes, souligne le communiqué.

La Fondation continue d’offrir son accompagnement aux membres de la Communauté Marocaine, à travers un dispositif d’assistance sociale et médicale mis à disposition pour la prise en charge de tout imprévu. L’accompagnement des voyageurs se fait également en termes de sensibilisation et d’information à travers les guides Marhaba rédigés en 6 langues (arabe, français, espagnol, italien, néerlandais et allemand). Ils peuvent être obtenus gracieusement auprès des consulats, des agences bancaires en Europe, des agences de Royal Air Maroc et de ses partenaires, des agences des sociétés de transport, à bord des bateaux assurant la liaison entre l’Europe et le Maroc ainsi qu’au niveau de tous les sites d’accueil. En outre, la Fondation met à la disposition des membres de la communauté l’application mobile Marhaba ainsi que le site web dédié www.marhaba.fm5.ma, des outils de communication qui renseignent sur les formalités et les procédures de transit, les services dédiés, les conseils pour bien préparer le voyage ainsi que les contacts utiles. Ils donnent également accès à des fonctionnalités pratiques et utiles comme la géolocalisation et l’assistance en ligne, ajoute le communiqué.

Dans les 20 espaces aménagés par la Fondation, un effectif de près de 1000 personnes comprenant les assistantes sociales, les médecins, les cadres paramédicaux et volontaires sont mobilisés pour être à l’écoute et assister les marocains résidant à l’étranger et leur fournir les secours nécessaires. Un service d’appel est également disponible et est opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, aux numéros de téléphone : 00 212 537 20 55 66 / 00 212 537 20 6666, et à travers le numéro vert accessible à partir du Royaume : 080 000 23 23.

En plus de ces numéros, les sites d’accueil situés à l’étranger peuvent être joints aux numéros suivants :

Pour l’Espagne :

• Algesiras : 00 34 632 705753

• Alméria : 00 34 631 023042

• Motril : 00 34 632 514670

Pour la France:

• Sète : 00 33 75139 63 87

Pour l’Italie :

• Gênes : 00 39 3 2030380 57