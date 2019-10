© Copyright : DR

La Direction générale de la Sûreté nationale organise un casting le 15 décembre 2019 à Rabat et dans d'autres villes pour recruter 7.706 policiers de grades différents.

Voici les profils demandés dans le détail:

- 620 officiers de police, âgés entre 21 et 30 ans, et qui mesurent 1,70 m pour les hommes et 1,67 m pour les femmes;

- 90 commissaires de police âgés entre 21 et 35 ans, et qui mesurent au moins 1,70 m pour les hommes et 1,67 m pour les femmes;

- 70 officiers de paix, âgés entre 21 et 30 ans, et qui mesurent 1,70 m pour les hommes et 1,67 m pour les femmes;

- 5.228 gardiens de la paix, âgés entre 21 et 30 ans, et qui mesurent 1,70 m pour les hommes et 1,67 m pour les femmes.

et enfin:

- 1.700 inspecteurs, âgés entre 21 et 30 ans, et qui mesurent 1,70 m pour les hommes et 1,67 m pour les femmes;