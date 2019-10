© Copyright : DR

Kiosque360. La DGSN est en train de tester un système permettant une interaction rapide avec les citoyens. Ce lien direct se fera via une géolocalisation par GPS qui, connectée à tous les arrondissements, déterminera la position du véhicule de police le plus proche de la scène d’intervention.

Dans le cadre du renforcement de ses outils technologiques, la DGSN a développé un système d’informations géographiques à même d’aider à la prise de décision sécuritaire. Ce système est doté de données géospatiales collectées et stockées dans une base de données centrale. Ces informations géospatiales, auxquelles s’ajoutent certaines données relatives aux affaires criminelles, à la position des patrouilles «Hadar», à la police de la circulation et autres, font du système d’informations géographiques un outil de recensement de données géospatiales. Ces informations constituent, en outre, un moyen de gestion, tout en étant un outil stratégique pour la prise de décision sécuritaire.

Ce système, testé actuellement par le commandement de Casablanca, accélère et facilite l’interaction avec les appels des citoyens via le numéro d’appel d’urgence 19. Il permet ainsi de déterminer la position du véhicule de police le plus proche de la scène d’intervention grâce à la géolocalisation par GPS. Le commissaire divisionnaire Youness Kerbid, chef du service veille logiciel et méthodologie, indique que ce système donne des informations géospatiales instantanées via une carte numérique qui prend en considération le découpage administratif de la DGSN. Ce qui permet au policier, ajoute-il, de collecter et de stocker toutes les informations géospatiales dans une base de données.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du lundi 7 octobre, que ce système est capable d’informatiser les données à caractère geospatial tout en aidant à suivre les véhicules dotés d’un système de géolocalisation GPS. Le commissaire Kerbid met en exergue l’importance de cet outil dans le processus de prise de décision, grâce à tous les indicateurs géospatiaux permettant la mise en place d’une stratégie sécuritaire adéquate. Le même intervenant a souligné que, dans le cadre de la mise en place du système d’informations géographiques, la DGSN a signé un accord de partenariat avec l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. Lequel accord permet à la DGSN de disposer de tous les plans urbains du royaume qui viennent ainsi enrichir les bases de données du dispositif.

Le système permet en outre de déterminer de manière précise les ronds-points et, par conséquent, l’identité du policier chargé de surveiller le carrefour. Ce dispositif permet l’accès aux archives des jours précédents et aux cartes thématiques, principalement celles de la criminalité. Ces dernières cartes donnent des réponses à plusieurs problèmes, notamment à ceux relatifs au taux de la criminalité dans l’arrondissement de police, au nombre des points noirs et à la concentration de la criminalité selon le type et le district.