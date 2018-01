© Copyright : DR

Kiosque360. A Khémisset, les autorités sont parvenues à mettre la main sur un lot d’armes et de munitions, saisi chez un Marocain résidant en Belgique.

Trois fusils et pas moins de 600 cartouches. C’est le petit arsenal saisi dans la voiture et le domicile d’un Marocain naturalisé Belge, rapporte Assabah dans son édition datée de ce jeudi 4 janvier. Cette saisie d’armes, ajoute le journal, a eu lieu mardi dernier quand, intrigués par un individu seul à bord de sa voiture, la police a décidé d’aller y regarder de plus près. D'autant que l'homme se trouvait près de l’un des souks hebdomadaires les plus célèbres de la région de Zemmour.

Approché par des éléments des BRI (Brigades de recherche et d’intervention, l’équivalent des SWAT aux Etats-Unis), l’individu en question n’a pas fait trop de difficultés pour livrer les deux armes et 600 cartouches en sa possession. Il a même révélé aux enquêteurs être en possession d’un troisième fusil, qui a ensuite été saisi à son domicile, ajoute Assabah.

Actuellement, indique le quotidien, l'homme, originaire de Nador, se trouve toujours chez la police judiciaire qui a pour mission de vérifier s'il n’a pas de connexion avec quelque organisation terroriste. En attendant, l’Administration des douanes a été saisie pour formuler ses requêtes auprès de la justice, comme le stipulent les législations nationales.

Quant aux armes et aux munitions saisies, elles ont été confiées aux services du laboratoire scientifique et technique relevant de la DGSN, précise Assabah.