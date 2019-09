© Copyright : DR

Plusieurs avenues à Casablanca et Mohammedia seront fermées dimanche 13 octobre à la circulation des voitures et rendues entièrement piétonnes à l'occasion de la quatrième «Journée sans voiture».

La «Journée sans voiture» est organisée par le réseau Casa Environnement, en collaboration avec le secrétariat d’Etat chargé du développement durable, la wilaya de Casablanca-Settat, la ville de Casablanca et l’université Hassan II de Casablanca.



L’objectif de cette journée sans voiture est de "rendre l'espace public plus agréable et plus apaisé. C’est le meilleur moyen de sensibiliser les citoyens aux dangers de la pollution atmosphérique sur la santé et l’environnement.