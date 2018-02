© Copyright : DR

Kiosque360. Les médicaments de contrebande font des ravages au Maroc. Selon une ONG, ils seraient à l’origine de près de 15.000 cas d’intoxication chaque année. Les détails.

Les médicaments de contrebande font des ravages au Maroc, où les victimes se comptent par milliers. Ces médicaments sont introduits dans le royaume via les postes frontaliers de l’Oriental et des deux présides occupés de Sebta et Melilla, rapporte Al Akhbar qui, dans son édition de ce lundi 26 février, se base sur les conclusions d’une enquête menée par une ONG -"le Réseau national pour la défense du droit à la santé et le droit à la vie"- et présentée en marge du deuxième colloque national du médicament et des produits sanitaires.

Al Akhbar affirme que les faux médicaments posent un véritable problème de santé publique au Maroc puisque, au-delà du coût économique pour l’industrie pharmaceutique nationale, ils peuvent avoir de graves conséquences sur la santé des consommateurs qui recourent au marché de l’informel. Les traitements contre l'impuissance sexuelle sont particulièrement concernés par ce constat, ajoute Al Akhbar sur la foi des résultats de cette enquête.

Et le journal d'ajouter que le taux de faux médicaments, qui est généralement de l’ordre de 1% dans les pays développés, atteint les 60% dans les contrées sous-développées.

La faiblesse des systèmes de contrôle aux frontières fait le bonheur des réseaux qui s’activent dans ce domaine, souligne encore le quotidien qui estime qu’il était temps de donner un tour de vis à ce commerce pour protéger les citoyens.