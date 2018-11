© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a ordonné le déploiement d'une campagne médicale préventive dans les régions touchées par la vague de froid. Détails.

Le roi Mohammed VI, président de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a donné ses hautes directives afin que les actions d’assistance humanitaire s’organisent dans les régions touchées par la vague de froid survenue au mois d’octobre, indique samedi un communiqué de la Fondation, précisant qu'une première phase d’intervention est programmée dans la région de Midelt à partir de ce samedi 3 novembre.

A cet effet, la Fondation a déployé une campagne médicale dans la localité de Boumia, ajoute la même source, faisant savoir que celle-ci vise à favoriser un plus grand accès aux populations démunies de la région, aux soins de santé à travers des prestations de traitement et de dépistage multidisciplinaires.

Ces prestations couvriront la médecine générale, la médecine interne, la pédiatrie, la santé de la mère, le dentaire, l’ophtalmologie, la biologie, la radiologie et le dépistage du handicap physique en vue de la confection de l’appareillage adapté, selon le communiqué.

L’opération servira également à sensibiliser et à prévenir contre les complications liées au froid, notamment les maladies chroniques, les maladies respiratoires, les rhumatismes, etc.

La Fondation a ainsi mis en place un important dispositif humain et technique (7 unités médicalisées équipées et une pharmacie) afin d’offrir les soins nécessaires et de répondre à la demande des populations dans les meilleures conditions. Outre le pôle humanitaire et les assistantes sociales de la Fondation, des médecins bénévoles relevant des associations conventionnées ainsi que les effectifs de la délégation régionale de la Santé participent à cette opération solidaire. Celle-ci est par ailleurs organisée avec le concours des associations locales de Boumia, la Gendarmerie royale, les Forces auxiliaires, les autorités locales et le ministère de la Santé.

Lancé en 2003 sous la présidence effective du roi Mohammed VI, le programme des campagnes médicales ambulatoires a pour mission de favoriser l’égalité des chances dans l’accès aux soins de santé de base en faveur des populations démunies n’ayant pas accès aux infrastructures sanitaires pour des raisons d’éloignement géographique et/ ou de manque de couverture sociale et de fournir des soins au plus grand nombre de personnes,

Il a aussi pour objectifs de contribuer à l’amélioration de la santé en milieux rural et périurbain, de mettre à la disposition des populations vulnérables et vivant dans la précarité des prestations médicales gratuites et de participer à l’effort de prévention et de lutte contre les maladies chroniques.

Les campagnes, menées par la Fondation, sont réalisées en partenariat avec le ministère de la Santé, le ministère de l’Intérieur, les associations médicales conventionnées (24 associations partenaires sur tout le Royaume) et les associations locales.

De 2003 à 2018, un total de 894 campagnes ont été menées, bénéficiant à quelque 1.066.608 personnes.