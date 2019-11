© Copyright : DR

Kiosque360. Un récent rapport du ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau révèle que les infrastructures routières ont souffert suite aux récentes inondations dans le pays. De plus, les barrages affichent un faible taux de remplissage. Explications.

Les inondations que connaît le pays ont causé d’importants dommages matériels, notamment au niveau des infrastructures routières, nous apprend le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 12 novembre. Le média casablancais tire cette conclusion d’un récent rapport du ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Le département dirigé par Abdelkader Amara explique que «les pluies torrentielles qu’a connues le Maroc en 2019 ont contribué à la dégradation du réseau routier et plus particulièrement les routes nationales, régionales et provinciales». Au total, 118 voies ont été interdites à la circulation l’été dernier.

«Le réseau routier marocain est assujetti à plusieurs phénomènes naturels, qui présentent une contrainte permanente pour la pérennité de la circulation et de la sécurité routière et suscitent la mise en place d’une stratégie optimale pour la gouvernance et la gestion des moyens humains et matériels mobilisés», ajoute le rapport du ministère.

Dans ce sens, le ministre a présidé, le 1er novembre dernier à Midelt, une réunion de coordination et de cadrage de la saison hivernale 2019-2020. Durant cette réunion, un plan d'actions de la saison en cours a été présenté aux participants. Ce plan couvre sept volets se rapportant notamment aux permanences, aux moyens de communication, à la gestion du matériel d’intervention, aux effectifs des brigades et à la préparation du réseau routier.

Le plan du ministère s'appuiera sur la valorisation et la gestion optimisée des ressources humaines, la gestion des interventions par axe et l’amélioration de la réactivité opérationnelle des équipes, l’amélioration de la communication interne et externe, le renouvellement du matériel de déneigement et de son entretien, le partenariat avec la Direction de la météorologie nationale pour la mise en place des stations météorologiques routières, et le partenariat entre la direction des routes et les agences de bassins hydrauliques pour les alertes et la prévention des inondations.

Abdelkader Amara a également souligné la mobilisation de plus de 953 engins et camions TP, dont 23 portes engins et 106 unités de déneigement, 10 ponts de secours démontables (dont 5 en exploitation) ainsi que des équipes expérimentées pour faire face aux coupures durables sur les routes durant la saison hivernale.

Le rapport du ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau s’est également penché sur le taux de remplissage des barrages, ajoute Al Ahdath Al Maghribia. A la date du 31 octobre, les ressources en eau des différents barrages s'élèvent à quelque 7,1 milliards de mètres cube, soit un taux de remplissage de 45%. Un chiffre revu à la baisse, en comparaison à la même période de l’année précédente (8,8 milliards de mètres cube).

Le ministère annonce que 11 barrages sont en cours de construction à Sefrou, ainsi qu'à Al Hoceima, Al Haouz, Khemisset, Laâyoune, Taourirt, Taounate, Guercif, Zagoura, Chichaoua, Guelmim, ainsi que trois grands barrages dans les Régions de Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknes et Souss-Massa.