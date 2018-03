© Copyright : DR

L'édition 2018 du World happinness report classe le Maroc au 85e rang sur 156 pays en matière de bonheur.

Le Maroc se classe 85e sur 156 pays en matière de bonheur. C’est ce qui ressort de l’édition 2018 du World happinness report, rapport créé par les Nations Unies en 2012 et qui évalue le niveau du bonheur dans la plupart des pays.

Créé par l'ONU en 2012, ce rapport classe les pays selon leur niveau de bonheur. Cette année, il a également classé 117 pays selon le niveau de bonheur des immigrés. Il réserve en effet cette année quatre chapitres à la migration, à la fois interne (à l'intérieur du pays) et international (transnational), enquêtant sur le bonheur des migrants, leurs familles laissées pour compte et d'autres vivant dans les villes et les pays d'accueil.

C’est ainsi que le Maroc s’est retrouvé 85e alors qu’en tête du classement, on retrouve la Finlande qui détrône la Norvège. D’ailleurs, le top 4 du classement est exclusivement constitué de pays nordiques, si l’on tient compte du Danemark troisième et l’Islande classée quatrième.

La République Centrafricaine et le Burundi ferme de leur côté la marche en se classant respectivement 155e et 156e.