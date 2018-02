© Copyright : DR

Les dépouilles des victimes marocaines ayant péri dans un incendie à Sharjah aux Emirats Arabes Unis ont été rapatriées, ce vendredi 16 février, au Maroc pour leur inhumation à Casablanca.

Ce vendredi, les dépouilles de la citoyenne marocaine et de ses deux enfants, morts par asphyxie suite à un incendie dans le bâtiment où ils résidaient dans la ville de Sharjah, ont été rapatriées au Maroc. Selon des sources proches du dossier, les défunts seront enterrés à Casablanca.

Les démarches et mesures administratives nécessaires en vue de ce rapatriement ont été accomplis par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, en coordination avec l'ambassade du Maroc à Abou Dhabi et le consulat général du Royaume à Dubaï.

L’incendie avait également provoqué la mort d’une Pakistanaise et d’un Indien et fait fait 16 blessés, dont neuf éléments des équipes de sauvetage et un autre de la défense civile.